15.02.2020, 18:21

RusDelfi на Eesti Laul: Уку Сувисте рассказал, сколько свечей будет на сцене во время его выступления

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EST

Один из главных фаворитов конкурса Eesti Laul Уку Сувисте в интервью Алине Захаровой признался, что лучшее лекарство для него - это отдых, и какое количество свечей будет на сцене во время его выступления.

Полностью интервью смотрите в нашем видео.

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2020 пройдет в Тарту. Трансляция на телеканале ETV+ начнется в 19.30, а наш корреспондент Алина Захарова поделится главными новостями из-за кулис. Также во время трансляции на портале RusDelfi будет организовано голосование читателей.

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