Сергей “Чиж” Чиграков Алине Захаровой: Лифчик остался в старой гитаре — трусы привез

Редактор Bublik Алина Захарова спросила Сергея о том, возит ли он с собой по-прежнему талисман — лифчик, который ему бросили на сцену. Об эксцентрике своих поклонниц сам музыкант говорил в интервью сайту Antre.

— Лифчик остался в старой гитаре, — отшутился Сергей. — Трусы привез.

Полностью интервью, а также великолепный эстонский в исполнении “Чижа“ — в видеосюжете.

В Нарвском замке выступили белорусская группы “Леприконсы”, российские “Полюса”, Uma2rman и “Чиж и Ко”, а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.