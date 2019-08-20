20.08.2019, 18:31

Сергей “Чиж” Чиграков Алине Захаровой: Лифчик остался в старой гитаре — трусы привез


Дмитрий Федоткин
видео
Алина Захарова
EST 18

Легенда русского рока Сергей Чиграков на фестивале Go Narva! в интервью Bublik рассказал о своем незабываемом талисмане. И даже поговорил с Алиной Захаровой по-эстонски.

Редактор Bublik Алина Захарова спросила Сергея о том, возит ли он с собой по-прежнему талисман — лифчик, который ему бросили на сцену. Об эксцентрике своих поклонниц сам музыкант говорил в интервью сайту Antre.

— Лифчик остался в старой гитаре, — отшутился Сергей. — Трусы привез.

Полностью интервью, а также великолепный эстонский в исполнении “Чижа“ — в видеосюжете.

В Нарвском замке выступили белорусская группы “Леприконсы”, российские “Полюса”, Uma2rman и “Чиж и Ко”, а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: