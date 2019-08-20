Сергей “Чиж” Чиграков Алине Захаровой: Лифчик остался в старой гитаре — трусы привез

Редактор Bublik Алина Захарова спросила Сергея о том, возит ли он с собой по-прежнему талисман — лифчик, который ему бросили на сцену. Об эксцентрике своих поклонниц сам музыкант говорил в интервью сайту Antre.
— Лифчик остался в старой гитаре, — отшутился Сергей. — Трусы привез.
Полностью интервью, а также великолепный эстонский в исполнении “Чижа“ — в видеосюжете.
В Нарвском замке выступили белорусская группы “Леприконсы”, российские “Полюса”, Uma2rman и “Чиж и Ко”, а также эстонскиe AveNue и Terminaator.
Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.
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