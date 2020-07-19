Шокирующие подробности о пропавшем диджее: "В Таллинне он много кому должен — вот и скрывается"

Диджей Балу (его настоящее имя Алексей) был знакомым Кати (вымышленное имя, настоящее имя редакции известно), и поддержал ее морально в тяжелой жизненной ситуации. Катя потеряла свою семью в пожаре…

“Когда я попала в очень сложную ситуацию, то я приходила к нему и изливала душу, а он, видимо, хороший психолог, который смог на меня повлиять в своих интересах. Просто втерся в доверие”, — говорит Катя.

Позже при личных встречах, по словам Кати, уже Алексей делился, как ему тяжело живется, совсем нет денег, да еще и мама болеет. Женщина прониклась душещипательной историей и тогда тот попросил взаймы 3000 евро. Она сказала, что таких денег нет, после чего он предложил ей взять кредит. После долгих уговоров та соласилась. В распоряжении нашей редакции есть полная переписка Кати и Алексея.

“Алексей просил деньги и ссылаnся на то, что у него умерла мама (хотя мама Алексея до сих пор проживает в Таллинне)”, — рассказывает Катя.

“Он обещал, что будет делать выплаты по кредиту сам. Но когда пришло время заплатить, он не стал этого делать. Я тоже ничего сама не платила, так как ждала, что Алексей сделает это, как и обещал”, — продолжает она.

Катя писала ему в мессенджере, напоминала об оплате, но, по ее словам, Алексей все время находил “отмазки”.

По кредиту Катя расплачивается до сих пор. У нее сейчас серьезные долги, как она утверждает, из-за Алексея, счета арестованы, и судебный исполнитель оставляет ей лишь 584 € в месяц для проживания.

“Выплатить мне осталось еще 2000 евро, это сделать очень сложно, т.к зарплата у меня небольшая, и кризис тоже ударил”, — говорит женщина.

“В Таллинне он много кому должен, вот он и скрывается. Лично я очень жду того момента, когда рано или поздно он вернется назад в Эстонию. До 2021 г. мы можем подать на него в суд. Исковой срок давности требования еще не прошел. Не подавали до этого в суд на него по той причине, что у него все счета арестованы и востребовать долг с него на данном этапе невозможно практически. Плюс, по моим данным он проживает за границей. Однако от выплаты долгов он никуда не денется и возвратит всё в любом случае”, — комментирует ситуацию юрист Андрей Вестеринен.