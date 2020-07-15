Скандал в Ида-Вирумаа. Выпускной не состоялся, а ведущий не хотел возвращать предоплату

На выходных в соцсетях Ида-Вирумаа было жарко. Настоящий скандал разгорелся из-за того, что ведущий Александр Александрин не захотел возвращать предоплату за выпускной, который должен был состояться на мызе Сака.
Откровенная публикация пользовательницы Екатерины Галкиной набрала более 500 комментариев и 200 репостов. И подавляющее большинство людей встало на её сторону. RusDelfi связался со всеми сторонами конфликта. Предоставляем вашему вниманию публикацию Екатерины Галкиной.
Екатерина Галкина: ведущий ответил, что считает мои письма угрозами в свой адрес
Предупреждаю всех, кто собирается заключить договор с фирмой OÜ Liga Veduwih (рег.нр. 14201110). 21.10.2019 нам был...
В комментариях к публикации тут же посыпались обвинения в адрес ведущего. Общественность полностью приняла сторону Екатерины и осудила действия Александра. Вот лишь некоторые из комментариев.
После этого Александр сказал, что Екатерина говорит неправду и незамедлительно снял видеоответ и выложил его на Youtube.
Чтобы установить истину, RusDelfi связался с обеими сторонами конфликта.
Александр Александрин: переписка была настолько большой, что я устал писать на русском
— Вы отказывались вернуть предоплату, даже когда еще не ввели послаблений и до сих пор действовали жесткие ограничения на счет массовых мероприятий?
— Я все время советовал подождать и не спешить с отменой мероприятия. И кстати, мы вернули деньги за все мероприятия, которые отменились из-за введенных ограничений. Повторяю, что 19 июня справлять выпускной уже можно было. Родители сами начали уже что-то свое придумывать.
— Почему в переписке вы вдруг стали общаться с Екатериной на эстонском? Из-за того, что вы были рассержены?
— Нет, переписка была уже настолько большой, что я устал писать на русском. Учился я в эстонской школе, поэтому в грамматике я ноль. Мне просто надоело проверять написание каждого слова.
— Почему вы сначала согласились с предложенной Екатериной перенесенной датой, а следующим утром все отменили?
— Это моя ошибка, я просто перепутал. Вечером был уставший и не вспомнил, что 17-е число у меня уже занято. Но утром я же сразу посмотрел в ежедневник и написал Екатерине о том, что дата занята.
— Почему деньги вы получили на личный счет, а не на счет фирмы?
— Просто это удобно и не противоречит закону. Кстати, тем, кто что-то кричал в комментариях про то, что фирма “Лига Ведущих” не платит налоги, сообщаю, что мы вообще неналогообязанная фирма. Поэтому приплетать эти претензии вообще нет смысла.
— Почему сумма за праздник за 2 часа осталась такой же, как и за 4 часа?
— Да потому что я бы вообще не брался бы за такой заказ - праздник на два часа. Это невыгодно.
— Почему все-таки решили вернуть деньги, а не стоите на своем до конца?
— Я по-прежнему уверен в своей правоте. Мне просто надоела вся эта травля. Если цена, чтобы откупиться от травли такая, то я ее заплачу.
— По некоторым комментариям на фейсбуке горовят что вы хам, так ли это?
— Не в курсе, кто эти люди, кто так писал. Может, это Екатерина сделала себе фейковые аккаунты и пишет там комментарии сама.
Несмотря на то, что Александр в своем видеообращении сказал, что в связи с нестабильным финансовым положением вернет деньги к 1 сентября, ведущий решил это сделать уже прошлой ночью. Екатерина за это обещала удалить скандальный пост, но пока (на полдень 15 июля - прим. RusDelfi) не сделала.
Получение денег Екатерина подтвердила своим новым постом на Facebook.
Спасибо, Александр Александрин, за возврат денег. Свое обещание я выполнила. С этого момента мы считаем, что вопрос закрыт.