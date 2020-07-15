Скандал в Ида-Вирумаа. Выпускной не состоялся, а ведущий не хотел возвращать предоплату

Откровенная публикация пользовательницы Екатерины Галкиной набрала более 500 комментариев и 200 репостов. И подавляющее большинство людей встало на её сторону. RusDelfi связался со всеми сторонами конфликта. Предоставляем вашему вниманию публикацию Екатерины Галкиной.

Екатерина Галкина: ведущий ответил, что считает мои письма угрозами в свой адрес

Предупреждаю всех, кто собирается заключить договор с фирмой OÜ Liga Veduwih (рег.нр. 14201110). 21.10.2019 нам был... Опубликовано Jekaterina Galkina Пятница, 10 июля 2020 г.

В комментариях к публикации тут же посыпались обвинения в адрес ведущего. Общественность полностью приняла сторону Екатерины и осудила действия Александра. Вот лишь некоторые из комментариев.

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После этого Александр сказал, что Екатерина говорит неправду и незамедлительно снял видеоответ и выложил его на Youtube.

Чтобы установить истину, RusDelfi связался с обеими сторонами конфликта.

Александр Александрин: переписка была настолько большой, что я устал писать на русском

— Вы отказывались вернуть предоплату, даже когда еще не ввели послаблений и до сих пор действовали жесткие ограничения на счет массовых мероприятий?

— Я все время советовал подождать и не спешить с отменой мероприятия. И кстати, мы вернули деньги за все мероприятия, которые отменились из-за введенных ограничений. Повторяю, что 19 июня справлять выпускной уже можно было. Родители сами начали уже что-то свое придумывать.

— Почему в переписке вы вдруг стали общаться с Екатериной на эстонском? Из-за того, что вы были рассержены?

— Нет, переписка была уже настолько большой, что я устал писать на русском. Учился я в эстонской школе, поэтому в грамматике я ноль. Мне просто надоело проверять написание каждого слова.

— Почему вы сначала согласились с предложенной Екатериной перенесенной датой, а следующим утром все отменили?

— Это моя ошибка, я просто перепутал. Вечером был уставший и не вспомнил, что 17-е число у меня уже занято. Но утром я же сразу посмотрел в ежедневник и написал Екатерине о том, что дата занята.

— Почему деньги вы получили на личный счет, а не на счет фирмы?

— Просто это удобно и не противоречит закону. Кстати, тем, кто что-то кричал в комментариях про то, что фирма “Лига Ведущих” не платит налоги, сообщаю, что мы вообще неналогообязанная фирма. Поэтому приплетать эти претензии вообще нет смысла.