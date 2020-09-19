Скончался бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

19 сентября Борисов был госпитализирован в одну из московских больниц с тяжелой формой воспаления легких. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти известного телеведущего не удалось.

Михаил Борисов в 1972 г. окончил Московский государственный горный университет, однако после успешных выступлений в КВН решил коренным образом изменить карьеру и поступил в ВТУ имени Б. В. Щукина (курс Е. Р. Симонова). Работал режиссёром Томского драматического театра, затем режиссёром московского театра при СТД “Наш театр” и драмтеатра “Глобус”. Служил в театре им. М. Н. Ермоловой. Снялся в 15 фильмах и сериалах.

Настоящая известность пришла к Борисову в середине 90-х. С 1994 г он был ведущим и художественным руководителем еженедельной программы “Русское лото” (телеканалы “Россия” и НТВ).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.