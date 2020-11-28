Скончался ведущий "Радио 4" Владимир Бань

Об этом у себя в фэйсбуке сообщил его брат — Илья.

“В пятницу утром не стало моего дорогого брата Володи. Это был тяжелый год для всей нашей семьи. В результате тяжёлой и продолжительной болезни, так и не придя в сознание, он умер.

Родители и я выражаем благодарность всему медицинскому персоналу, который прилагал усилия при лечении и уходе. Спасибо тем, кто переживал и молился за Вову, выражал сочувствие и поддержку всем нам. В эти трудные дни мы просим понимания и уважения: похороны состоятся в узком семейном кругу. Пожалуйста, мы не хотим никакого внимания, для нашей семьи это большая утрата..”, — гласит текст сообщения.

В январе соведущий Владимира по программе “Вечерний кефир” Александр Кучмезов рассказал о состоянии здоровья напарника. Увы, надеждам на улучшение не суждено было сбыться.

Редакция RusDelfi выражает соболезнования родным и близким Владимира.