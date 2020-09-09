Собчак — о Ефремове: Обычно по этой статье дают 4-5 лет

“Вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4-5 лет) это дело рук адвоката Пашаева и тех кто предложил его нанять, — утверждает Собчак. — В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей. Уверена,что Миша по наивности кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет, и надо его слушаться. И вот итог. Жалко, что за обещания аферистов не сажают.

Думаю, Миша не мог смирится что какой-то реальный срок придется получить, и от этого все это безумие. А вариант выйти через пару лет по удо при сроке в 5 был…. а теперь его нет".

Также у себя в Инстаграме Ксения Собчак написала, что Ефремов — единственный человек в России, получивший столь длинный реальный срок за подобное преступление.

Фото: инстаграм Ксении Собчак

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроит ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель Сергей Захаров. 8 сентября Ефремову был озвучен приговор.

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