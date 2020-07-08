Телегин присвоил деньги от продажи совместно нажитого с Пелагеей имущества

Завтра состоится очередное судебное заседание по разводу Пелагеи и Ивана Телегина. Хоккеист требует разделить совместно нажитое имущество — в том числе дом в ипотеке за 54 миллиона (670 тыс. евро) и квартиру, в которой сейчас проживает певица с трехлетней дочкой Таисией.

Артистка хотела получить от мужа лишь алименты — ведь спортсмен перестал уделять ребенку какое бы то ни было внимание, помогать финансово. Ежемесячный доход Телегина — 3,5 миллиона рублей (44 тыс. евро). По закону Пелагея имеет право на четверть этих денег, не более того.

А вот Иван, видимо, считая, что может остаться в минусе, хочет заполучить еще и половину жилплощади стоимостью 85 миллионов рублей (1 млн 53 тыч. евро). Квартира была приобретена на средства мамы артистки. При этом хоккеист настаивает на закрытости судебного процесса, и, как выяснилось, неспроста.

“Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей (370 тыс. евро), оформленная на Телегина, — рассказал помощник адвоката Пелагеи. — Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли”.

Также спортсмен забрал себе дорогой автомобиль марки “Бентли” стоимостью 16 миллионов рублей (200 тыс. евро). Чтобы его приобрести, супруги продали “Мерседес” артистки, добавили недостающую сумму из семейного бюджета. Кстати, за рулем этого авто, не гнушаясь, сейчас ездит новая пассия Телегина — Мария Гончар.

“После изучения всех имеющихся документов, и сравнения их с иском Телегина, есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела, — комментирует помощник адвоката Пелагеи. — Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагее. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что, и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось”.