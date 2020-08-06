"Турки должны преклонить колени перед армянами, а поляки перед украинцами". Макаревич составил список тех, кому срочно надо извиниться

Реагируя на события в США, Макаревич призвал и других угнетателей раскаиться.

"Примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено. Пока не началось.

1. Египтяне перед евреями (лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно)

2. Испанцы перед индейцами

3. Англичане перед жителями Индии

4. Французы перед жителями Африки

5. Потомки помещиков перед потомками крепостных

6. Потомки революционеров перед потомками помещиков

7. Поляки перед украинцами

8. Японцы перед китайцами

9. Турки перед армянами

10. Потомки Орды перед потомками Русских княжеств

11. Потомки воинства Ивана Грозного перед жителями Казани

12. Потомки ордена Алой Розы перед потомками Белой. И наоборот

13. Жители острова Пасхи: потомки короткоухих перед потомками длинноухих

Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?"

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