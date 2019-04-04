Умер режиссер Георгий Данелия

88-летний режиссер Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких в стабильно тяжелом состоянии. Для стабилизации дыхания врачи вводили его в искусственную кому, из которой позже вывели. В марте супруга режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала об улучшениях в его состоянии, но отметила, что о выписке пока речи не идет.

Известность Данелия получил после выхода комедии “Я шагаю по Москве”. Среди других его работ — “Тридцать три”, “Не горюй!”, “Афоня”, “Совсем пропащий!”, “Мимино” и “Кин-дза-дза”.