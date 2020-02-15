15.02.2020, 13:31
УЖЕ СЕГОДНЯ: Второй полуфинал Eesti Laul. Какой прогноз дает победитель "Евровидения"?
Победитель "Евровидения-2001" Танель Падар, а также другие звезды, присутствующие на конкурсе Eesti Laul в Тарту, поделились с редактором "Бублика" Алиной Захаровой своими прогнозами относительно того, кто поедет на главный музыкальный конкурс Европы.
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