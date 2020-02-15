УЖЕ СЕГОДНЯ: Второй полуфинал Eesti Laul. Какой прогноз дает победитель "Евровидения"?

Полностью интервью с субтитрами на русском языке смотрите в нашем видео.

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2020 пройдет в Тарту. Трансляция на телеканале ETV+ начнется в 19.30, а наш корреспондент Алина Захарова поделится главными новостями из-за кулис. Также во время трансляции на портале RusDelfi будет организовано голосование читателей.