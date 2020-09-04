В день 45-летия программа "Что? Где? Когда?" стартует в Эстонии. Впервые на русском языке

Осенью зрители эстонского русскоязычного телеканала увидят 10 игр (трансляции по пятницам, в 20:30 после "Актуальной камеры"), каждая из которых ничем не будет отличаться от привычного зрелища на Первом канале. В первой программе против телезрителей сыграет команда известного бизнесмена и политика Андрея Коробейника.

Символично, что впервые на экране советского телевидения передача "Что? Где? Когда?" появилась ровно 45 лет назад, 4 сентября 1975 года, а ее создатель Владимир Ворошилов учился и некоторое время работал в Таллинне.

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