В день 45-летия программа "Что? Где? Когда?" стартует в Эстонии. Впервые на русском языке
Сегодня, 4 сентбря, программу "Что? Где? Когда?" начнут показывать на телеканале ETV+.
Сегодня, 4 сентбря, программу "Что? Где? Когда?" начнут показывать на телеканале ETV+.
Осенью зрители эстонского русскоязычного телеканала увидят 10 игр (трансляции по пятницам, в 20:30 после "Актуальной камеры"), каждая из которых ничем не будет отличаться от привычного зрелища на Первом канале. В первой программе против телезрителей сыграет команда известного бизнесмена и политика Андрея Коробейника.
Символично, что впервые на экране советского телевидения передача "Что? Где? Когда?" появилась ровно 45 лет назад, 4 сентября 1975 года, а ее создатель Владимир Ворошилов учился и некоторое время работал в Таллинне.
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