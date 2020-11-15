ВИДЕО | Анна Свирепова из Нарвы заняла третье место в телепроекте “Ты супер!”

В финале участовали 12 исполнителей, и звездное жюри не скупилось на комплименты каждому. Выбрать лучших из лучших было невозможно: в итоге на трех призовых местах пришлось расположиться четырем участникам.

14-летняя Анна Свирепова на этот раз представила композицию No Roots Элис Мертон. Диана Арбенина даже не удержалась, встала из судейского кресля и начала пританцовывать. К ней готов был присоединиться Анатолий Цой, но помешала травма ноги. “В начале песни я даже не поверил: это живой звук!” — изумился победитель другого шоу НТВ — “Маска”. “У тебя есть фирмА, в тебе есть то, что заставляет за тобой наблюдать”, — восхитилась Диана Арбенина. “Некоторая странноватость делает тебя особенной и абсолютно не такой, как остальные”, — умилилась Елка (тоже, пожалуй, мало похожая на других звезд). “Все три произведения на этом проекте Аня пела от первого лица, — подметил Игорь Крутой. — И это не просто рассказ со стороны, она была центральной фигурой”.

Но несмотря на то, что подобные комплименты доставались всем, Анне в итоге и отдали третье место. Второе заняла Александра Гуркина из Украины. А по поводу победителя жюри так и не пришло к единому мнению и отдало первое место сразу двум участникам — Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак из Тувы.