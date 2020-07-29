ВИДЕО | "Ефремова вообще в машине не было". "Народные защитники" артиста заменяют адвоката

“Его не только не было за рулем — его вообще в машине не было! — шокирует итогом альтернативного расследования дама из “группы поддержки”. — Его высадили из другой машины возле клумбы. В его машине сидел каскадер, который устроил ДТП”.

К Пресненскому суду, где ждали первого заседания по делу Михаила Ефремова, подтянулась группа поддержки. Какая-то мадэм говорит про заговор, отсутствие актера в тачке и каскадёра.



Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля — из-за неявки адвоката актера. pic.twitter.com/sNarOKjZKO — Mash (@mash_breaking) July 29, 2020

Казалось бы, очень странная теория. Но в наше время всегда находятся люди, которые не только сомневаются во всем, но и пытаются доказать, что все было не так. А благодаря Интернету их видно и слышно. Пожалуй, самая яркая интернет-защитница Ефремова — Елена Васильева, на Youtube-канале которой новые видеоролики с подтверждением теории заговора появляются едва ли не ежедневно. Вот такой, к примеру.