ВИДЕО | "Ефремова вообще в машине не было". "Народные защитники" артиста заменяют адвоката(2)
Первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова пришлось перенести на завтра: не явился адвокат артиста Эльман Пашаев. Возможно, он готовит обещанную сенсацию. В его отсутствие самые горячие поклониики Ефремова поделились перед зданием суда своей теорией, в которой есть все — заговор и подставной каскадер.
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