29.07.2020, 12:31

ВИДЕО | "Ефремова вообще в машине не было". "Народные защитники" артиста заменяют адвоката

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ВИДЕО | "Ефремова вообще в машине не было". "Народные защитники" артиста заменяют адвоката
screenshot - youtube

Первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова пришлось перенести на завтра: не явился адвокат артиста Эльман Пашаев. Возможно, он готовит обещанную сенсацию. В его отсутствие самые горячие поклониики Ефремова поделились перед зданием суда своей теорией, в которой есть все — заговор и подставной каскадер.

“Его не только не было за рулем — его вообще в машине не было! — шокирует итогом альтернативного расследования дама из “группы поддержки”. — Его высадили из другой машины возле клумбы. В его машине сидел каскадер, который устроил ДТП”.

Казалось бы, очень странная теория. Но в наше время всегда находятся люди, которые не только сомневаются во всем, но и пытаются доказать, что все было не так. А благодаря Интернету их видно и слышно. Пожалуй, самая яркая интернет-защитница Ефремова — Елена Васильева, на Youtube-канале которой новые видеоролики с подтверждением теории заговора появляются едва ли не ежедневно. Вот такой, к примеру.

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