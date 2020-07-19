ВИДЕО | Эстонская певица сняла клип о разлуке с мужем. Из-за коронавируса тот на 4 месяца остался на российском берегу реки Нарвы

В прошлое воскресенье, 12 июля, на границе Нарвы и Ивангорода состоялись съемки видеоролика на песню “Границы”. Видео получилось просто душераздирающим и очень искренним, ведь история настоящая и в клипе приняла участие семья певицы, правда Александра и её муж находятся на разных берегах реки, разделяющей два государства.

Как прокомментировала солистка LOTOS: "Мы действительно до этого момента не виделись без 2 дней 4 месяца. И увиделись вот так. Идею такой встречи подала моя знакомая. Я сперва её отмела. Зачем себя мучить? Но потом вспомнила про свою эту песню, и решила, что обязательно надо организовать такую встречу и заснять. Так как многие люди в похожей ситуации. Это НАСТОЯЩАЯ история. А всё настоящее имеет отклик в сердцах".

15 июля Александра получила наконец российскую визу и совсем скоро семья будет вместе.

Клип можно посмотреть здесь.