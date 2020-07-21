ВИДЕО | Голливудский актер отреагировал на схожесть с эстонским министром: теперь у меня в Эстонии есть брат!

Журнал Esquire показал американскому комику несколько видео и мемов с его участием, которые популярны в соцсетях. Один из них как раз был про Танеля Кийка и его схожесть в Самбергом.

“Ну, я точно вижу схожесть — особенно до того, как я подстригся. Он выглядит очень похоже на меня в то время, когда у меня были длинные волосы”, — прокомментировал комик.

Сэмберг пошутил, что у Кийка слишком широкий галстук, а сам актер предпочитает более узкие галстуки, которые завязаны более аккуратно.

Актер признался, что мало что знает об Эстонии. “Но теперь я могу сказать, что у меня там есть двоюродный брат!“ — добавил он.