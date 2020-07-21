ВИДЕО | Голливудский актер отреагировал на схожесть с эстонским министром: теперь у меня в Эстонии есть брат!
Пользователи соцсетей заметили, что голливудский актер Энди Сэмберг (SNL, Бруклин 9-9, Папа-досвидос) очень похож на нашего министра социальных дел Танеля Кийка. Свою схожесть с эстонским министром прокомментировал и сам Сэмберг.
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