ВИДЕО | Лидер группы "Уматурман" в отличной форме! Смотри, как отрывалась Нарва вместе с Владимиром Кристовским Алина Захарова Дмитрий Федоткин видео EST

За минуту до выхода на сцену, Алина Захарова успела задать Владимиру Кристовскому пару вопросов. Оказалось, что дедушка братьев, Владимир Владимирович Кристовский — скульптор, известный в Латвии под именем Висвальд Рапикис (Рапикас).



Дедушка Висвальд изваял, помимо множества бюстов Ленина, символ современной Юрмалы — “Земной шар”



Также Владимир поздравил жителей Эстонии с Днем восстановления независимости на эстонском языке!