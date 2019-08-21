21.08.2019, 16:36

ВИДЕО | Лидер группы "Уматурман" в отличной форме! Смотри, как отрывалась Нарва вместе с Владимиром Кристовским

Интервью за минуту до выхода на сцену!
Алина Захарова
Дмитрий Федоткин
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За минуту до выхода на сцену, Алина Захарова успела задать Владимиру Кристовскому пару вопросов. Оказалось, что дедушка братьев, Владимир Владимирович Кристовский — скульптор, известный в Латвии под именем Висвальд Рапикис (Рапикас).

Дедушка Висвальд изваял, помимо множества бюстов Ленина, символ современной Юрмалы — “Земной шар”

Также Владимир поздравил жителей Эстонии с Днем восстановления независимости на эстонском языке!

В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.

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