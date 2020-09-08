08.09.2020, 11:19

⚡ВИДЕО | Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима! Онлайн-трансляция из зала суда

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Efremov
EfremovFoto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

Сегодня, 8 сентября 2020 года, Пресненский суд Москвы выносит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о пьяном ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Юристы спорили о том, какой приговор получит Ефремов. Прокуроры запросили для него 11 лет, сам актер и сторонние адвокаты говорят о 8 годах колонии. Впрочем, у актера есть шанс выйти по УДО, пишет mk.ru.

14:18 Вслед за ним вышел Эльман Пашаев. Он поблагодарил поклонников актера за поддержку и сел в автомобиль.

14:14 Ефремова вывели из здания суда и посадили в автозак. Собравшиеся проскандировали "Свободу!"

13:56 Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен обжаловать приговор.

13:45 Прокурор назвал приговор Ефремову "законным и справедливым".

13:19 Добавим, что суд не стал лишать Ефремова государственных наград.

13:18 "Поздравляю, Россия в огне! Мгла опускается!" - кричат из толпы, когда Ефремова выводят из зала суда в наручниках.

13:13 Ефремова вывели из зала заседания в наручниках, прикованных к сотруднику полиции.

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13:12 Ефремова в наручниках вывели из зала суда. "Мишка, молись, Мишка", - кричит ему вслед супруга. Затем она падает на лавку, и утыкается в плечо жены Охлобыстина, начинает рыдать.

13:05 Потерпевшие по делу о смертельном ДТП решили, что не будут обжаловать приговор суда.

13:04 Как сообщает корреспондент РИА Новости, некоторые фанаты актера после оглашения приговора начали плакать.

13:03 Жена Ефремова стоит и плачет. Актер же выслушал приговор, уставившись в стол. Актер пока так ничего и не сказал.

12:58 Кстати, Ефремова к тому же лишили водительских прав на три года.

12:56 Судья подчеркивает, что срок нахождения под домашним арестом будет зачтен в срок наказания из расчета два дня за один.

12:55 Ефремова взяли под стражду в зале суда.

12:54 Озвучен приговор - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима!

12:53 Суд удовлетворил иск сына Захарова Виталия. Но частично - вместо заявленных 7 млн 300 тысяч рублей он получит 800 тысяч рублей.

12:52 Отягчающих вину обстоятельств нет, считает судья.

12:51 Суд назвал обстоятельства, которые могут смягчить вину Ефремова. Это наличие троих малолетних детей, проблемы со здоровьем и наличие госнаград. Также актер признавал вину на стадии предварительного следствия.

12:49 Суд продолжает - "помутиться" сознание у Ефремова в момент аварии не могло. Кроме изменений, связанных с алкогольной зависимостью, у него нет ни слабоумия, ни изменений психики, ни бреда, ни галлюцинаций.

12:45 Судья отвергла версию защиты о том, что Захаров погиб по вине очевидцев или врачей.

"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила Елена Абрамова, передает ria.ru

12:25 Суд не поверил в показания свидетелей защиты Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. В них масса противоречий, и нет никаких подтверждений сказанному. Судья также считает, что Бадасян лгал, когда говорил, что видео садившегося за руль автомобиля Ефремова мужчину, не являвшегося актером. Это опровергают данные видеокамер. Однако во лжи нет смысла, так как описываемые события произошли в 21:15, а само ДТП - в 21:45. За это время водительско-пассажирский состав авто Ефремова мог неоднократно поменяться.

12:17 Тем временем перед зданием суда начался настоящий концерт. Маршируют барабанщицы, парни играют на гитарах.

Efremov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

12:16 Суд напомнил, что сразу после аварии Ефремов наговорил столько, что поверить в его дальнейшую потерю памяти невозможно. Так, очевидцам и сотрудникам ГИБДД Ефремов говорил, что виновником ДТП является именно он.

12:11 Вина Ефремова также подтверждается записями с камер ДИТ. Нет оснований считать, что актера кто-то оговаривает. Поэтому доказательств для разрешения уголовного дела достаточно, говорит судья.

12:06 Суд реконструировал события сразу после аварии, о которых позабыл Ефремов. Возле авто актера находился мужчина, который утвердительно ответил, что это его машина. Но сам актер тогда ответил на вопрос, что был в джипе один.

12:02 Суд считает, что отказа тормозов у автомобиля Ефремова не было. Тот гнал по трассе со скоростью 75-90 км/час, и даже не собирался тормозить. К данному выводу пришли эксперты-автотехники. Суд с ними согласен.

11:59 Возле здания суда полиция задержала двоих человек. Они вели себя странно - разложили на земле игрушечные черепа и что-то говорили над ними. Ребята могут иметь отношение к какому-то культу.

11:54 Судья в приговоре подтверждает, что в крови Ефремова были найдены не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Это следует из результатов медицинского освидетельствования.

11:41 Зачитываются показания родственников погибшего Сергея Захарова, а также водителей, которые стали свидетелями ДТП.

11:37 Судья отметила, что актер в ходе процесса так и не признал вину, а лишь ссылался на то, что ничего не помнит.

11:34 Адвокат семьи Захаровых в своей победе не сомневается, судя по всему. Он стоит, вальяжно листая что-то на экране мобильника, и даже на судью не смотрит.

11:31 Жена Ефремова Софья стоит прямо напротив судьи. Лицо прикрыто медицинской маской, но видно, что ей не по себе. Глаза закрыты, пальцы нервно барабанят по столу. А на столе среди диктофонов и телефонов прессы - карманные иконы.

11:29 Судья зачитывает травмы жертвы аварии - Сергея Захарова. По виду список травм - на лист А4.

11:27 Судья отметил, что автомобиль Ефремова был исправен, двигался по ровной и сухой дороге. А вот сам актер был пьян.

11:26 Суд признал Ефремова виновным в ДТП.
11:26 "Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - читает приговор судья.

11:25 Ефремов слушает приговор, сгорбившись и уставившись в пол.

11:24 Судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор Ефремову.

Efremov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

11:22 Ефремов уже готов выслушать приговор.

11:05 Ефремова завели в зал суда. Он одет в скромный серый пиджак и синюю рубашку. На этот раз никаких кепок и футболок с эпатажными надписями. Видно, что настроен серьезно.

Efremov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

10:54 Следом за Охлобыстиным в суд вошел актер Гарик Сукачев - в маске, очках и строгом пиджаке.

Efremov Foto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

10:53 В суд зашел Охлобыстин.

10:52 Ефремова привезли в суд.

10:48 У зала суда уже собрались родственники и близкие Ефремова. Замечена его директор Татьяна Глаголева. А адвокат артиста Эльман Пашаев что-то эмоционально объясняет жене актера Софье.

Efremov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

10:39 У Ефремова в руках только папка с документами. Никаких сумок с собой он не взял. А что, если приговорят к реальному сроку? Может, вещи подвезут потом?

10:36 Полиция предупреждает собравшихся у Пресненского суда, что будет рассматривать происходящее как пикет и призывает всех к спокойствию и порядку.

10:34 Ефремова вывели из подъезда и повезли в суд. Опубликовано видео, как это происходило.

10:32 Стало известно, что в суд прибыли поддержать Ефремова актеры Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.

10:30 В дом Ефремова прибыли сотрудники ФСИН. Ожидается, что уже скоро его вывезут в суд на оглашение приговора.

Efremov Foto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

10:13 Возле Пресненского суда образовалась группа поддержки Ефремова. Стоят несколько женщин, держат в руках "образа" артиста. Называют его "талантливым" и "гениальным" актером. "Он никогда не садился за руль пьяным! Просто использовали его!" - рассказывают фанатки Ефремова журналистам.

Efremov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

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