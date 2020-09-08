⚡ВИДЕО | Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима! Онлайн-трансляция из зала суда

14:18 Вслед за ним вышел Эльман Пашаев. Он поблагодарил поклонников актера за поддержку и сел в автомобиль.

14:14 Ефремова вывели из здания суда и посадили в автозак. Собравшиеся проскандировали "Свободу!"

13:56 Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен обжаловать приговор.

13:45 Прокурор назвал приговор Ефремову "законным и справедливым".

13:19 Добавим, что суд не стал лишать Ефремова государственных наград.

13:18 "Поздравляю, Россия в огне! Мгла опускается!" - кричат из толпы, когда Ефремова выводят из зала суда в наручниках.

13:13 Ефремова вывели из зала заседания в наручниках, прикованных к сотруднику полиции.

13:12 Ефремова в наручниках вывели из зала суда. "Мишка, молись, Мишка", - кричит ему вслед супруга. Затем она падает на лавку, и утыкается в плечо жены Охлобыстина, начинает рыдать.

13:05 Потерпевшие по делу о смертельном ДТП решили, что не будут обжаловать приговор суда.

13:04 Как сообщает корреспондент РИА Новости, некоторые фанаты актера после оглашения приговора начали плакать.

13:03 Жена Ефремова стоит и плачет. Актер же выслушал приговор, уставившись в стол. Актер пока так ничего и не сказал.

12:58 Кстати, Ефремова к тому же лишили водительских прав на три года.

12:56 Судья подчеркивает, что срок нахождения под домашним арестом будет зачтен в срок наказания из расчета два дня за один.

12:55 Ефремова взяли под стражду в зале суда.

12:54 Озвучен приговор - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима!

12:53 Суд удовлетворил иск сына Захарова Виталия. Но частично - вместо заявленных 7 млн 300 тысяч рублей он получит 800 тысяч рублей.

12:52 Отягчающих вину обстоятельств нет, считает судья.

12:51 Суд назвал обстоятельства, которые могут смягчить вину Ефремова. Это наличие троих малолетних детей, проблемы со здоровьем и наличие госнаград. Также актер признавал вину на стадии предварительного следствия.

12:49 Суд продолжает - "помутиться" сознание у Ефремова в момент аварии не могло. Кроме изменений, связанных с алкогольной зависимостью, у него нет ни слабоумия, ни изменений психики, ни бреда, ни галлюцинаций.