01.01.2020, 00:37

ВИДЕО | "Мы все победим!" Лайма Вайкуле поздравила жителей Эстонии с Новым годом

эксклюзивно на Delfi!
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Певица Лайма Вайкуле поздравила всех жителей Эстонии с Новым годом. А чего она пожелала, смотрите на видео!

24-26 июля в концертном зале “Дзинтари” пройдет ежегодный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala”. Больше информации на www.laimafestival.lv