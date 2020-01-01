01.01.2020, 00:37
ВИДЕО | "Мы все победим!" Лайма Вайкуле поздравила жителей Эстонии с Новым годом
эксклюзивно на Delfi!
Певица Лайма Вайкуле поздравила всех жителей Эстонии с Новым годом. А чего она пожелала, смотрите на видео!
Певица Лайма Вайкуле поздравила всех жителей Эстонии с Новым годом. А чего она пожелала, смотрите на видео!
24-26 июля в концертном зале “Дзинтари” пройдет ежегодный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala”. Больше информации на www.laimafestival.lv
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