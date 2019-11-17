ВИДЕО: Нарвская группа AVENOVA выпустила клип о Нарве и ее жителях
Нарвская группа AVENOVA в середине ноября разместила на видеохостинге Youtube клип “Ангел-хранитель”. За четыре дня клип набрал почти 5000 просмотров.
Нарвская группа AVENOVA в середине ноября разместила на видеохостинге Youtube клип “Ангел-хранитель”. За четыре дня клип набрал почти 5000 просмотров.
Главными героями клипа стали нарвитяне: главный архитектор города Иван Сергеев, директор Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов, руководитель футбольной команды Narva United Александр Дмитриев, художница Мария Сонина, фотограф Анна Маркова, уличный музыкант Сергей Буров и другие, пишет rus.err.ee.
Группа AVENOVA — это новое лицо известной нарвской фольк-рок группы AveNue (Владимир Чердаков и Кирилл Смирнов). Впервые группа в новом формате выступила в 2017 год в клубе Ro-Ro.
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