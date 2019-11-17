ВИДЕО: Нарвская группа AVENOVA выпустила клип о Нарве и ее жителях

Главными героями клипа стали нарвитяне: главный архитектор города Иван Сергеев, директор Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов, руководитель футбольной команды Narva United Александр Дмитриев, художница Мария Сонина, фотограф Анна Маркова, уличный музыкант Сергей Буров и другие, пишет rus.err.ee.

Группа AVENOVA — это новое лицо известной нарвской фольк-рок группы AveNue (Владимир Чердаков и Кирилл Смирнов). Впервые группа в новом формате выступила в 2017 год в клубе Ro-Ro.