12.07.2019, 21:09

ВИДЕО | Смотрите, как экс-участница группы t.A.T.u. гоняет на Rally Estonia!


rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Смотрите, как экс-участница группы t.A.T.u. гоняет на Rally Estonia!
Delfi

В субботу вечером на сцене в Элва состоится концерт, посвященный завершению Rally Estonia (”Ралли Эстония”). Среди исполнителей — Юлия Волкова, экс-участница группы t.A.T.u.

Накануне Волкова опробовала гоночный автомобиль эстонского гонщика Райнера Ауса. Тестовый заезд длился 15 минут.

Среди участников субботнего шоу — Caater, Nancy и группа Põhja-Tallinn.

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