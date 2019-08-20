20.08.2019, 15:35

Владимир Чердаков на фестивале Go Narva: В Нарве 20 лет не было такой тусовки


Алина Захарова
Дмитрий Федоткин
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EST 21

Лидер группы AveNue Владимир Чердаков поделился впечатлениями от фестиваля Go Narva, который прошел в понедельник, 19 августа, в Нарвском замке.

- Ощущения супер вообще, - признался Владимир. - Давно не было такого праздника. Вспоминаю тусовки 20-летней давности, давно такого не было. Наконец-то вернулось то состояние.

В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.

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