20.08.2019, 15:35
Владимир Чердаков на фестивале Go Narva: В Нарве 20 лет не было такой тусовки
Лидер группы AveNue Владимир Чердаков поделился впечатлениями от фестиваля Go Narva, который прошел в понедельник, 19 августа, в Нарвском замке.
Лидер группы AveNue Владимир Чердаков поделился впечатлениями от фестиваля Go Narva, который прошел в понедельник, 19 августа, в Нарвском замке.
- Ощущения супер вообще, - признался Владимир. - Давно не было такого праздника. Вспоминаю тусовки 20-летней давности, давно такого не было. Наконец-то вернулось то состояние.
В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.
Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.
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