Владимир Чердаков на фестивале Go Narva: В Нарве 20 лет не было такой тусовки

- Ощущения супер вообще, - признался Владимир. - Давно не было такого праздника. Вспоминаю тусовки 20-летней давности, давно такого не было. Наконец-то вернулось то состояние.

В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.