“Я предупредила”: Илона Калдре рассказала, сколько на самом деле зарабатывает в волостном собрании Йыхви

“В последнее время часто слышу, что политика- грязное дело.

Эта затертая фраза вызывает у меня негодование. Никогда не думала, что люди занимаются политикой исключительно ради того, чтобы не работать и “дорваться к кормушке”. Люди, которые так рассуждают, сами, как правило, не готовы брать на себя ответственность, предпринимать усилия, чтобы что-то поменять в окружающем мире. Если соизмерить это с тем вознаграждением, которое получают депутаты гор. собрания, то ясно, что это тяжелая, малооплачиваемая работа.

Да, именно тяжелая!

Потому что очевидное и единственно правильное решение какой-либо проблемы сдвинуть с мертвой точки может только тяжелый толкач. Часто удивляешься, разве сами отцы города и разные руководители не видят откровенного вредительства со стороны своих коллег-управленцев?

Опять же, я не бизнесмен, а соответственно у меня нет и стремления создавать особые условия для своего предприятия. И уж коль скоро речь часто заходит о моем кошельке, то персонально тем, кто жаждет посчитать мои “миллионы”, со всей честностью отвечаю, что вы, добрые люди, очень многого не знаете! Не знаете того, где и как происходит основной раздел государственных денег. А может просто и знать не хотите. Да! есть политики, которые получают огромную зарплату, но они не работают в Йыхви. И если многим не дает покоя судьба тех, кто “до кормушки дорвался”, то могу оптимистически заявить, что у многих есть такая возможность — дорваться. Только вот примерно 200 евро депутатских (и это если вам здорово повезет с зарплатой!) вряд ли покажутся вам пределом мечтаний. Я предупредила. Не благодарите. Слухи об адекватной оплате работы народных избранников в регионах, что называется, сильно преувеличены.

А вот политикам высокого полета стоит время от времени вспоминать слова Маргарет Тэтчер о том, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.

Всегда считала, что в политику должны идти простые умные люди, не связанные с большим бизнесом. От депутата волостного собрания требуется очень многое — опыт, богатый круг общения, желание много и плодотворно работать, идеи, энтузиазм, вот как у меня. Работаем!” — пишет Илона в своем посте.