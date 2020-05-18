“Я просто ходила кричать в лес”. Сирет Котка о том, что помогло ей пережить развод с Мартином Репинским

“Это было определенно неприятно”, — кратко описала Сирет Котка, что она чувствовала в день развода 16 января. “Когда ты выходишь замуж, то думаешь, что это на всю жизнь. Когда у нас родился сын, я думала, что это будет одной из самых захватывающих частей в нашей жизни, за которой последовали многие другие”, — добавила она.

Сирет Котка заявила, что она была шокирована, услышав о просьбе о разводе, и сразу же попыталась все исправить. Она признала, что в начале отрицала ситуацию, но спокойно понимала ее серьезность и окончательность.

После шока возникает гнев, потому что человек понимает, что он проиграл.

“Я должна сказать, что я пошла в лес, и это помогло мне”, — призналась Сирет Котка.

Теперь Сирет достигла стадии, когда она приняла развод и просто любит проводить время со своим сыном Морганом.