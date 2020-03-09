09.03.2020, 11:48

Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги

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Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги
facebook-Andrei Titov

8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...

Пост Андрея Титова читайте ниже!

"О чем бы мы с вами ни спорили, это все тлен. Самое главное — здоровье. Сейчас будет много букв, и не про меня даже, хотя я тут невольно в центре истории, а про мужчин. Их здоровье и отношение к себе. И про женщин, без которых мы бы жили еще меньше, чем получается в среднем. А получается, надо сказать, куда меньше, чем у них.

Некоторые уже в курсе, что в последние две недели у меня были, мягко говоря, не лучшие времена. Каждый день в больнице, горсти лекарств и неделя на костылях — то еще удовольствие. От врачей прямым текстом: обратился бы на день позже — ампутировали бы ногу. Сказать, что это был шок — ничего не сказать.

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В общем, началось все с маленькой шишки на голени, которая начала побаливать. На второй день шишка разрослась до 3-4 сантиметров, а на ногу уже было больно ступать. Поскольку мы в тот момент отдыхали с семьей в Тойла, обратился в ЕМО в Кохтла-Ярве. Там диагностировали рожистое воспаление, прописали антибиотики и мазь. Два дня меня лихорадило с температурой под сорок, потом стало понемногу отпускать. Врачи и интернет обещали, что выздоровление начнется примерно на пятый день. Поэтому я не слишком тревожился, хотя ходить уже вообще не мог и потому обзавелся костылями.

Возвращаясь в Таллинн, на всякий пожарный позвонил по инфотелефону семейных врачей. Там мне сказали, что для успокоения, конечно, можно снова обратиться в ЕМО, но в принципе причин для беспокойства не должно быть. В общем, я собирался отлежаться до вечера, а утром идти на работу. Но жена буквально заставила меня ехать в приемный покой.

Там хирург ахнул, разрезал ногу и стал выкачивать скопившуюся внутри дрянь. Оказалось — абсцесс, бактериальная инфекция. CRP был 270. Это при норме 10, а при 60 врачи уже бьют тревогу. Как бактерия туда попала — гадать бессмысленно. Для параноиков: при наличии микрораны вроде пореза это могут быть и коньки общего пользования на катке, и пол в душевой спортзала, и тем более бассейн или спа. Короче, лучше об этом не думать, а то лучше вообще не жить.

Одним словом, мне сначала сильно не повезло, а потом сильно повезло. Уже хожу на своих двоих и почти закончил двухнедельный прием лекарств. И главных выводов из этой истории будет два:

1. Мужчины, будьте к себе внимательнее! Мы часто склонны не придавать значения проблемам со здоровьем, полагая, что само рассосется. В прошлом году умер мой друг. Если бы был внимательнее к себе и вовремя принял меры, все могло бы повернуться иначе. Другой мой друг сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И тут тоже, уверен, далеко не последнюю роль сыграло пренебрежение теми сигналами, что подавал организм. Лучше перебдеть, чем недобдеть, честное слово!

2. Слушайте женщин! Они явно лучшая часть человечества и лучше нашего понимают во многих делах. Не отмахивайтесь и не будьте слишком самоуверенными.

В общем-то, эта запись не специально пришлась на 8 марта, но раз так, то это очень хороший повод поднять тост за женщин. В моем случае — стакан воды с антибиотиком, но все же. И будьте здоровы!

P.S. И отдельный респект всем врачам, которые занимались мной в эти дни. На редкость доброжелательное и внимательное отношение, порой даже вызывающее чувство неловкости ввиду чрезмерной заботы. Может, система здравоохранения у нас и не идеальна, но люди в PERH и в Linna Tervisekeskus работают золотые," - пишет Андрей на своей странице.

К слову, пару месяцев назад по причине ошибочного диагноза эстонских врачей, маленькая девочка Маша чуть не умерла от доброкачественной опухоли мозга. Вот пост ее мамы Александры, сделанный 31 января:

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!

Три месяца назад у моей дочери Марии начались сильнейшие головные боли и боли в животе. Обращались к семейному, в EMO, где серьезных обследований не проводилось. Позже головные боли стали сопровождаться рвотой. В отделении неотложной помощи причин не находили, отпускали домой. 14 января девочка упала в обморок. В "неотложке" взяли анализы, они были в норме, выписали домой. Учитывая множественную симптоматику, и то, что Мария в 6,5 лет похудела и весит 19 кг, я на месте потребовала приема невролога. Врач осмотрел ребенка, проверив зрение, заключил, что жизни девочки ничто не угрожает, и попросил ждать приема до 17 марта. Я ответила, что не выйду из больницы, пока не будет обследования. Благодаря этому дочь записали к неврологу на 20 января. 22 числа сделали МРТ, по итогам которого у Марии обнаружили неоперабельную, по оценке местных врачей, опухоль мозга. Через две недели назначена операция, с целью взятия биопсии для определения типа опухоли, с учетом чего будет назначено поддерживающее лечение, а также установки шунта для стимуляции циркуляции жидкости в мозге. По признанию местных врачей, вылечить Машу не представляется возможным.

К счастью, нам удалось найти московского нейрохирурга, Юрия Вадимовича Кушель, готового взяться за наш случай. По его мнению, опухоль может оказаться доброкачественной, операбельной, и мы имеем шансы на жизнь.

На данный момент Марии уже сделали операцию в Москве и девочка стремительно идет на поправку.

Были ли у вас такие случаи? Согласны ли вы с тем, что наша система здравоохранения далеко не идеальна? Пишите свои комментарии или отправляйте нам истории на rus@delfi.ee.

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