Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги

Возвращаясь в Таллинн, на всякий пожарный позвонил по инфотелефону семейных врачей. Там мне сказали, что для успокоения, конечно, можно снова обратиться в ЕМО, но в принципе причин для беспокойства не должно быть. В общем, я собирался отлежаться до вечера, а утром идти на работу. Но жена буквально заставила меня ехать в приемный покой.

Там хирург ахнул, разрезал ногу и стал выкачивать скопившуюся внутри дрянь. Оказалось — абсцесс, бактериальная инфекция. CRP был 270. Это при норме 10, а при 60 врачи уже бьют тревогу. Как бактерия туда попала — гадать бессмысленно. Для параноиков: при наличии микрораны вроде пореза это могут быть и коньки общего пользования на катке, и пол в душевой спортзала, и тем более бассейн или спа. Короче, лучше об этом не думать, а то лучше вообще не жить.

Одним словом, мне сначала сильно не повезло, а потом сильно повезло. Уже хожу на своих двоих и почти закончил двухнедельный прием лекарств. И главных выводов из этой истории будет два:

1. Мужчины, будьте к себе внимательнее! Мы часто склонны не придавать значения проблемам со здоровьем, полагая, что само рассосется. В прошлом году умер мой друг. Если бы был внимательнее к себе и вовремя принял меры, все могло бы повернуться иначе. Другой мой друг сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И тут тоже, уверен, далеко не последнюю роль сыграло пренебрежение теми сигналами, что подавал организм. Лучше перебдеть, чем недобдеть, честное слово!

2. Слушайте женщин! Они явно лучшая часть человечества и лучше нашего понимают во многих делах. Не отмахивайтесь и не будьте слишком самоуверенными.

В общем-то, эта запись не специально пришлась на 8 марта, но раз так, то это очень хороший повод поднять тост за женщин. В моем случае — стакан воды с антибиотиком, но все же. И будьте здоровы!

P.S. И отдельный респект всем врачам, которые занимались мной в эти дни. На редкость доброжелательное и внимательное отношение, порой даже вызывающее чувство неловкости ввиду чрезмерной заботы. Может, система здравоохранения у нас и не идеальна, но люди в PERH и в Linna Tervisekeskus работают золотые," - пишет Андрей на своей странице.

К слову, пару месяцев назад по причине ошибочного диагноза эстонских врачей, маленькая девочка Маша чуть не умерла от доброкачественной опухоли мозга. Вот пост ее мамы Александры, сделанный 31 января:

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