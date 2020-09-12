Жена Ефремова выберет для него нового адвоката

“Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников”, — рассказал он.

По словам собеседника агентства, вполне возможно, что интересы Ефремова в суде будет представлять команда юристов.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев “подставил” его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии поселения. Литвинович ранее заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат “ни в коем случае” не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.

10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.

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