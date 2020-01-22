“Женщине не может такое не нравиться”. Репинский рассказал, почему решил повесить плакат в центре Йыхви(48)
Вчера политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой необычным способом. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: “Катюшечка, я тебя люблю”.
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