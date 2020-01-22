“Женщине не может такое не нравиться”. Репинский рассказал, почему решил повесить плакат в центре Йыхви

Сам Репинский признался журналу Kroonika, что большой плакат означал не что иное, как любовь к человеку, с которым он сейчас вместе.

“Иногда я делаю такие необычные вещи”, — признался Репинский, объясняя, что если кто-то ему дорог, то он хочет рассказать об этом всем. Хотя реакция Екатерины еще не известна, по словам влюбленного Мартина, такой сюрприз не может быть принят негативно.

“Женщине не может такое не нравиться”, — утверждает Репинский.

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