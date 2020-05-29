ФОТО-ПРИКОЛ! Delfi узнал, на каких животных похожи эстонские знаменитости

Мы решили узнать, на кого из зверей похожи наши эстонские знаменитости. Получилось очень весело!

Пишите в комментариях, у кого на ваш взгляд схожесть больше всего!

президент ЭР Керсти Кальюлайд

певица Таня Михайлова



политик Таави Рыйвас



эстонская предпринимательница Эвелин Ильвес



депутат Европарламента Яна Тоом



политик Свен Сестер



политик Раймонд Кальюлайд



певица Анне Вески



певец Уку Сувисте



политик Мария Юферева-Скуратовски

актер Кирилл Кяро

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов

Мэр Таллинна Михаил Кылварт

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

А вот как этим приложением воспользовались российские знаменитости.