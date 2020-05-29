29.05.2020, 14:08

ФОТО-ПРИКОЛ! Delfi узнал, на каких животных похожи эстонские знаменитости

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Результаты удивили!
Алина Захарова
EST
ФОТО-ПРИКОЛ! Delfi узнал, на каких животных похожи эстонские знаменитости
#Gradient

В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и звезды, определяют, на какое животное они больше всего похожи.

Мы решили узнать, на кого из зверей похожи наши эстонские знаменитости. Получилось очень весело!

Пишите в комментариях, у кого на ваш взгляд схожесть больше всего!

президент ЭР Керсти Кальюлайд

#Gradient

певица Таня Михайлова

#Gradient
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политик Таави Рыйвас

#Gradient


эстонская предпринимательница Эвелин Ильвес

#Gradient


депутат Европарламента Яна Тоом

#Gradient


политик Свен Сестер

#Gradient


политик Раймонд Кальюлайд

#Gradient


певица Анне Вески

#Gradient


певец Уку Сувисте

#Gradient


политик Мария Юферева-Скуратовски

#Gradient

актер Кирилл Кяро

#Gradient

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов

#Gradient

Мэр Таллинна Михаил Кылварт

#Gradient

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

#Gradient

А вот как этим приложением воспользовались российские знаменитости.

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Как это понимать??? 😂😂😂 #gradient
Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) 26 Май 2020 в 3:13 PDT
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Как ни крути, со всех сторон я- хитрюшка 😜🙈#gradient
Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata) 26 Май 2020 в 1:00 PDT
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Такие дела ))) Какое сходство самое явное ? Пробуйте тоже, приложение называется #gradient 🤪
Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 26 Май 2020 в 2:34 PDT
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