ФОТО-ПРИКОЛ! Delfi узнал, на каких животных похожи эстонские знаменитости(1)
В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и звезды, определяют, на какое животное они больше всего похожи.
В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и звезды, определяют, на какое животное они больше всего похожи.
Мы решили узнать, на кого из зверей похожи наши эстонские знаменитости. Получилось очень весело!
Пишите в комментариях, у кого на ваш взгляд схожесть больше всего!
президент ЭР Керсти Кальюлайд
певица Таня Михайлова
политик Таави Рыйвас
эстонская предпринимательница Эвелин Ильвес
депутат Европарламента Яна Тоом
политик Свен Сестер
политик Раймонд Кальюлайд
певица Анне Вески
певец Уку Сувисте
политик Мария Юферева-Скуратовски
актер Кирилл Кяро
Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов
Мэр Таллинна Михаил Кылварт
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
А вот как этим приложением воспользовались российские знаменитости.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как это понимать??? 😂😂😂 #gradient
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А вы уже попробовали приложение #Gradient? Результаты конечно неожиданные 😂 🤣 Я похожа на панду, кота и кенгуренка)) напишите что у вас получается?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как ни крути, со всех сторон я- хитрюшка 😜🙈#gradient
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такие дела ))) Какое сходство самое явное ? Пробуйте тоже, приложение называется #gradient 🤪
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кургинян объяснил, что стоит за самоубийством миллиардера Босова
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые