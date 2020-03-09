ГАЛЕРЕЯ | Мем смешной, а ситуация страшная. В рунете встретили новость о падении рубля шутками и сарказмом

Понедельник, как известно, день тяжелый. Особенно после праздников. Поэтому не удивительно, что утром 9 марта российский рубль не выдержал и “обвалился”. По данным ЦБ курс евро на 6 марта составлял 73,6, на следующий день цифра выросла — 75,8, а 9 марта достигла максимума — 83,15. Такой скачок курса вполне объясним и вероятно, стал следствием падения цен на российскую нефть.
Однако для большинства россиян это стало настоящим потрясением, ведь последний раз так быстро и стремительно рубль “летел” в декабре 2014-го. Справляться с такими неприятностями, как это обычно бывает, помогает юмор. А что еще остается делать? Как говорится, мем смешной, а ситуация страшная.
Мы сделали подборку наиболее остроумных мемов, которые появились на просторах рунета в связи с падением рубля.
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