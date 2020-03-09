ГАЛЕРЕЯ | Мем смешной, а ситуация страшная. В рунете встретили новость о падении рубля шутками и сарказмом

Однако для большинства россиян это стало настоящим потрясением, ведь последний раз так быстро и стремительно рубль “летел” в декабре 2014-го. Справляться с такими неприятностями, как это обычно бывает, помогает юмор. А что еще остается делать? Как говорится, мем смешной, а ситуация страшная.

Мы сделали подборку наиболее остроумных мемов, которые появились на просторах рунета в связи с падением рубля.

Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis





Kuvataõmmis