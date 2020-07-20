ВИДЕО | Мэр Таллинна спасает мир! В трейлер фильма Нолана “Довод” добавили Кылварта, Сависаара и других центристов

“Таллиннская горуправа выпустила свою версию снятого в Таллинне боевика Нолана”, — шутит Lugejakiri.
Новую версию фильма издание назвало “Довод — Восстание валидаторов”.
“Во внедренной во времена Сависаара в общественном транспорте системы валидаторов развивается искусственный интеллект, который полностью порабощает город”, — описывает сюжет Lugejakiri.
В качестве злодеев выступают (по непонятной причине) предприниматель Давид Пярнаметс и Таави Аас, который будучи мэром Таллинна позволил развить систему валидаторов.
В трейлере можно также увидеть экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, к которому главный герой обращается за помощью, и центристку Кадри Симсон.
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые