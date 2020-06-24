“Без отцовской руки Миша рос в атмосфере вседозволенности”. Актриса — о семье и воспитании Михаила Ефремова

“Без крепкой отцовской руки, Миша рос и формировался в атмосфере богемы и вседозволенности.

Глядя на Мишу даже в самые отвязные его периоды, он напоминал мне подранка, одинокого недолюбленного ребенка, который всю жизнь, подсознательно, искал любовь и не находил ее.

Олег Николаевич выпивал крепко. Вместе с геном таланта, он передал сыну гены обаяния и пьянства. А генетика, как известно, наука великая.Миша начал пить в 13 лет. И конечно же, Алла Борисовна не могла справиться с отбившимся от рук сыном.

Трезвый Миша — душевный, добрый, отзывчивый, абсолютно лишенный любого проявления звездности, прост в общении, причем с любым, кто попадался на его пути.Я не буду перечислять сейчас все случаи, кому Мишка помогал в самых, казалось, безвыходных ситуациях. Среди тех, кому он реально помог, были зачастую люди, кого он не знал лично.Ни скупым, ни мелочным Мишка никогда не был”, — написала Бравицкая.

8 июня актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого один человек скончался. Находясь в нетрезвом состоянии, артист на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся лоб в лоб с пикапом Lada, водитель которого погиб.

Больше новостей про ДТП с участием Ефремова — ЗДЕСЬ.