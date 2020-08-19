Большое расследование! Раскрыты секретные подробности о съемках фильма “Довод” в Таллинне

Eesti Ekspress собрало ряд ранее неизвестных сведений о грядущем художественном фильме “Довод” режиссера Кристофера Нолана. Это было непросто, потому что люди, задействованные в съемочном процессе, хранят молчание, а весь проект покрыт плотной завесой секретности.
О сценарии фильма “Довод” известно крайне мало. Говорят, что Роберт Паттинсон мог прочитать сценарий только в специально отведенной комнате.
Журналисты Eesti Ekspress собрали всю возможную информацию, которую смогли. Она может быть как полностью правдива, так и просто пока ничем не подтвержденными слухами.
Во время съемок создатели фильма все время мелькали перед глазами у журналистов. Весь этаж здания на улице Парда, в непосредственной близости от офиса Delfi, был сдан в аренду съемочной группе. В коллективе остались довольны номерами, из особых просьб была только одна — включить кондиционер.
Почему режиссер выбрал именно Эстонию?
Одной из причин, по которой было принято решение в пользу Эстонии, стала программа Эстонского института кино (EFI) Film Estonia, которая была создана для привлечения иностранных кинематографистов. Эта система, известная как возврат наличных, означает, что у режиссера есть возможность вернуть часть потраченных здесь денег. Это не уникальное явление, подобные программы существуют во многих странах.
Во время семинедельных съемок компания Warner Bros. потратила в Эстонии 16,5 миллионов евро (менее десятой части бюджета фильма) и вернула с этого 30 процентов. В то время как EFI обычно возмещает максимум 700 000 евро, а годовой бюджет программы составляет два миллиона, Нолан был освобожден от уплаты полной суммы, и правительство и возместило почти 5 миллионов евро.
По сути, деньги были переданы создателям фильма только на имя Кристофера Нолана, так как сценарий и другие детали студии держались в строжайшей тайне. Практически единственным условием было то, что в фильме Эстония не изображается негативно. Лишь позже выяснилось, что действия, снятые в Эстонии, происходят в основном в Украине — например, в сценах, снятых в Горхолле, использовались машины скорой помощи с украинскими буквами. Однако Эстония и Таллинн все равно сыграют свою роль в фильме.
Всего в Таллинне съемки проходили в 13 местах, но сейчас известно лишь о шести из них. Смотрите карту!
Известно, что у кинематографистов были разногласия с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом (или, по крайней мере, это было разыграно на публике). В конце концов, контракт был подписан, и Allfilm и Warner Bros. должны были заплатить городу около 372 900 евро за закрытие улиц. Кроме того, мэр попросил у создателей фильма денег на культурную программу, которая обошлась в 37 000 евро. В рамках этого мероприятия на Певческом поле был организован музыкальный концерт, а в Ласнамяэ прошел фестиваль пирогов.
В Таллинне голливудские звезды наслаждались анонимностью
Обширная съемка принесла пользу многим местным компаниям, начиная с отелей и заканчивая компаниями по обеспечению безопасности.
Во время съемок поползли слухи, что режиссер Нолан живет в частном доме в Пирита. На самом деле, кинорежиссер снял для себя и своей семьи дом в Нымме. Четырехэтажная вилла 1930-х годов на бульваре Вабадузе стала их временным домом, а магазин, куда ходила семья за покупками, находился в нескольких километрах от Järve Selver.
Эстонцы привыкли видеть отечественных звезд на улицах, в кафе и магазинах. Все мы узнаем местных знаменитостей, но не склонны к ним приставать. Такая же привилегия распространялась и на голливудских звезд.
Главные актеры “Довода” Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон в течение нескольких вечеров могли спокойно выпить пива или поужинать во всеми любимых барах Теллискиви. Например, Паттинсон посетил популярное кафе Wrap’n’Roll.
Местные жители в истинно эстонской манере избегали беспокоить звезд, даже если понимали, кто они такие. Однажды некоторые особо рьяные фанаты стали уж слишком навязчивыми, и Паттинсон попросил их уйти. И о чудо — они просто ушли! Такое поведение стало приятным сюрпризом для звезд.
Для съемок были наняты несколько эстонских кинематографистов. Американцы были настолько ими довольны, что световые группы и часть специалистов по подготовке сцены позже были приглашены для участия в съемках “Довода” в других странах.
Хочется верить, что первый крупный фильм, снятый в Эстонии, станет спасением для всей мировой экономики кино. Одно уж точно - ласнамяэский Konsum навеки останется запечатлен в истории кино на плакате к "Доводу"!
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