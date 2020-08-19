Большое расследование! Раскрыты секретные подробности о съемках фильма “Довод” в Таллинне

О сценарии фильма “Довод” известно крайне мало. Говорят, что Роберт Паттинсон мог прочитать сценарий только в специально отведенной комнате.

Журналисты Eesti Ekspress собрали всю возможную информацию, которую смогли. Она может быть как полностью правдива, так и просто пока ничем не подтвержденными слухами.

Во время съемок создатели фильма все время мелькали перед глазами у журналистов. Весь этаж здания на улице Парда, в непосредственной близости от офиса Delfi, был сдан в аренду съемочной группе. В коллективе остались довольны номерами, из особых просьб была только одна — включить кондиционер.

Почему режиссер выбрал именно Эстонию?

Одной из причин, по которой было принято решение в пользу Эстонии, стала программа Эстонского института кино (EFI) Film Estonia, которая была создана для привлечения иностранных кинематографистов. Эта система, известная как возврат наличных, означает, что у режиссера есть возможность вернуть часть потраченных здесь денег. Это не уникальное явление, подобные программы существуют во многих странах.

Во время семинедельных съемок компания Warner Bros. потратила в Эстонии 16,5 миллионов евро (менее десятой части бюджета фильма) и вернула с этого 30 процентов. В то время как EFI обычно возмещает максимум 700 000 евро, а годовой бюджет программы составляет два миллиона, Нолан был освобожден от уплаты полной суммы, и правительство и возместило почти 5 миллионов евро.

По сути, деньги были переданы создателям фильма только на имя Кристофера Нолана, так как сценарий и другие детали студии держались в строжайшей тайне. Практически единственным условием было то, что в фильме Эстония не изображается негативно. Лишь позже выяснилось, что действия, снятые в Эстонии, происходят в основном в Украине — например, в сценах, снятых в Горхолле, использовались машины скорой помощи с украинскими буквами. Однако Эстония и Таллинн все равно сыграют свою роль в фильме.

Всего в Таллинне съемки проходили в 13 местах, но сейчас известно лишь о шести из них. Смотрите карту!

Известно, что у кинематографистов были разногласия с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом (или, по крайней мере, это было разыграно на публике). В конце концов, контракт был подписан, и Allfilm и Warner Bros. должны были заплатить городу около 372 900 евро за закрытие улиц. Кроме того, мэр попросил у создателей фильма денег на культурную программу, которая обошлась в 37 000 евро. В рамках этого мероприятия на Певческом поле был организован музыкальный концерт, а в Ласнамяэ прошел фестиваль пирогов.