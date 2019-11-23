Борис Акопов зрителям KinoFF: криминальные истории, по которым снят "Бык", мне рассказывал отец

После просмотра режиссер более получаса отвечал на вопросы зрителей. В частности, он заявил, что в основу сценария фильма лег его личный жизненный опыт, который он получил в подмосковной Балашихе 90-х, а также истории, которые рассказывал его отец, работавший в те годы в милиции.

“Я хотел снять такой фильм, который мне было бы интересно смотреть самому, как зрителю. Надеюсь, я не один такой”, — добавил режиссер.

Завтра на фестивале KinoFF последний день показов.

12:00 Фильм для всей семьи: “Мой дедушка пришелец”, Дом культуры Кохтла-Ярве

14:00 Основная программа: “Котел”, философская трагикомедия, Дом культуры Кохтла-Ярве

16:30 Спецпоказ: “Любила”, короткометражный фильм, Дом культуры Кохтла-Ярве

17:00 Основная программа: “Керосин”, драма, мистика, Дом культуры Кохтла-Ярве

19:00 Основная программа: “Большая поэзия”, триллер, Дом культуры Кохтла-Ярве

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Фестиваль КиноФФ организован кинофестивалем PÖFF в сотрудничестве с новостным порталом rus.delfi.ee. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Кохтла-Ярве и Нарвы. Генеральный партнер Apollo kino.