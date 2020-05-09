Читатели RusDelfi выбрали свой любимый военный фильм!

Четверть из почти 2500 участников опроса "Выбери лучший фильм о войне" проголосовала за ленту Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".
На втором месте в опросе оказались "Офицеры" (16%), далее "17 мгновений весны" (13%), "А зори здесь тихие..." (12%). Пятую строчку в хит-параде наших читателей разделили "Летят журавли" и "Они сражались за Родину". С резульатами опроса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Пересказывать сюжет фильма "В бой идут "старики" нет смысла, ведь он известен наизусть всем читателям RusDelfi. И поскольку фильм выложен в общий доступ, посмотреть его можно прямо здесь и сейчас.
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