09.05.2020, 18:08
Читатели RusDelfi выбрали свой любимый военный фильм!
Четверть из почти 2500 участников опроса "Выбери лучший фильм о войне" проголосовала за ленту Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".
Четверть из почти 2500 участников опроса "Выбери лучший фильм о войне" проголосовала за ленту Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".
На втором месте в опросе оказались "Офицеры" (16%), далее "17 мгновений весны" (13%), "А зори здесь тихие..." (12%). Пятую строчку в хит-параде наших читателей разделили "Летят журавли" и "Они сражались за Родину". С резульатами опроса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Пересказывать сюжет фильма "В бой идут "старики" нет смысла, ведь он известен наизусть всем читателям RusDelfi. И поскольку фильм выложен в общий доступ, посмотреть его можно прямо здесь и сейчас.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как живёт экс-пленница маньяка, просидевшая в бункере 4 года
Последние новости о состоянии Мишустина, заразившегося COVID-19
Пресс-секретарь Мишустина раскрыл правду о его состоянии
Неожиданные подробности самоубийства миллиардера Босова