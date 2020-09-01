01.09.2020, 16:12

Cinamon закрывает кинотеатр, ремонт которого обошелся в 1,5 млн евро

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просуществовал 12 лет
Egert Pärna
EST
Cinamon T1 avamine
Cinamon T1 avamineFoto: Priit Simson

Кинотеатр CINAMON TASKU, входящий в международную сеть компании CINAMON, работал в торговом центре "Tasku" в Тарту 12 лет с 29 августа 2008-го.

Компания CINAMON начала реконструкцию кинотеатра CINAMON TASKU в 2017 году, обновив оборудование кинотеатра, включая лазерные проекторы, новейшие 3D-системы высокой яркости и современные экраны. Помимо модернизации оборудования и технологий, CINAMON Group также приступила к перестройке помещений и интерьера кинотеатра, в соответствии с дизайном бренда CINAMON, используя самые качественные строительные материалы, современные системы освещения, удобные кресла, элегантные элементы фойе и зоны отдыха на сумму более 1,5 миллиона евро, сообщается на официальном сайте киносети.

Компания CINAMON хотела и дальше работать и обслуживать клиентов кинотеатра CINAMON TASKU, предоставляя им высококачественный сервис, несмотря на все возникающие трудности. Однако, после трех лет непрерывной модернизации и улучшения кинотеатра CINAMON TASKU и двух лет постоянных усилий по поддержке кинотеатра, попыток наладить сотрудничество с торговым центром "Tasku" и получения отказов в каждой попытке, у компании CINAMON Group не было другого выхода, кроме как прекращения работы кинотеатра CINAMON TASKU. Именно по этим причинам кинотеатр CINAMON TASKU закрыт навсегда, со вторника, 01.09.2020.

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Компания CINAMON Group подчеркивает, что решение о закрытии одного из старейших, тщательно отремонтированных и модернизированных кинотеатров CINAMON было нежелательным и сложным. Компания обещает сделать отдельное объявление о том, как можно будет использовать накопленные клиентами бонусы, купленные билеты, ваучеры и подарочные карты.

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