Cinamon закрывает кинотеатр, ремонт которого обошелся в 1,5 млн евро

Компания CINAMON начала реконструкцию кинотеатра CINAMON TASKU в 2017 году, обновив оборудование кинотеатра, включая лазерные проекторы, новейшие 3D-системы высокой яркости и современные экраны. Помимо модернизации оборудования и технологий, CINAMON Group также приступила к перестройке помещений и интерьера кинотеатра, в соответствии с дизайном бренда CINAMON, используя самые качественные строительные материалы, современные системы освещения, удобные кресла, элегантные элементы фойе и зоны отдыха на сумму более 1,5 миллиона евро, сообщается на официальном сайте киносети.

Компания CINAMON хотела и дальше работать и обслуживать клиентов кинотеатра CINAMON TASKU, предоставляя им высококачественный сервис, несмотря на все возникающие трудности. Однако, после трех лет непрерывной модернизации и улучшения кинотеатра CINAMON TASKU и двух лет постоянных усилий по поддержке кинотеатра, попыток наладить сотрудничество с торговым центром "Tasku" и получения отказов в каждой попытке, у компании CINAMON Group не было другого выхода, кроме как прекращения работы кинотеатра CINAMON TASKU. Именно по этим причинам кинотеатр CINAMON TASKU закрыт навсегда, со вторника, 01.09.2020.

Компания CINAMON Group подчеркивает, что решение о закрытии одного из старейших, тщательно отремонтированных и модернизированных кинотеатров CINAMON было нежелательным и сложным. Компания обещает сделать отдельное объявление о том, как можно будет использовать накопленные клиентами бонусы, купленные билеты, ваучеры и подарочные карты.

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