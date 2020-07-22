Дело Ефремова поступило в суд. Дата заседания пока не назначена

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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