Дело Ефремова поступило в суд. Дата заседания пока не назначена

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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