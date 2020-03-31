31.03.2020, 10:53

Директор по развитию BestFilm Людмила Гостева: наши потери будут исчисляться десятками тысяч евро


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Людмила Гостева
Людмила ГостеваFoto: Lunch Janaga, januaar 2019

Внезапно нагрянувший кризис продолжает отражаться на всех сферах развечений. "Бублик" решил узнать у директора по развитию BestFilm Людмилы Гостевой, как переживает тяжелые времена индустрия кинопроката в Эстонии.

— Как на вас повлиял кризис, связанный с распространением коронавируса?

— Мы предприятие, которое самое первое попало под ограничения в связи с вирусом. Кинотеатры закрылись первыми, причем практически во всех трех странах, где мы работаем, и произошло это мгновенно. Поскольку кино — это наша основная сфера деятельности, то мы пострадали очень и очень сильно. Прибыль и оборот упали до нулей, что логично: кинотеатры не работают, фильмы не показывают.

— Сколько денег потеряли?

— Пока сложно говорить о точных денежных потерях, мы ведь часто производим закупки фильмов за год-два до того, как они попадут на экраны. И вот сейчас у нас стоят на стопе проекты, которые в апреле должны были оказаться на экранах. Что с ними будет дальше, покажет время. Чем дольше кризис, тем меньше шансов, что "старые" фильмы попадут на экран, а это значит, что окупить затраты на них будет практически невозможно. Конечно, есть рынок VOD и TV прав, это пока чуть-чуть спасает ситуацию, но и бесплатных пиратских сайтов хватает, увы. В любом случае наши потери будут исчисляться десятками тысяч евро.

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— Убьет ли это бизнес, если реально протянется до начала лета?

— Как показывает опыт Китая, бизнес это не убьет, но, пострадает он очень сильно. Сфера культуры и развлечений во все кризисы страдает первая и долго восстанавливается. Людям не до развлечений, когда нет работы и денег. Но мы пережили обвал рынка 2008 году, справились. Надеюсь, что и сейчас справимся.

— Увольняете ли людей?

— Нет, ни один человек не уволен и не отправлен в вынужденный отпуск. Пока стараемся переформатировать работу: плотно занимаемся реализацией смежных прав на кинопоказы (Интернет, ТВ), а это тоже требует определенных человеческих ресурсов.

— Как повлиял кризис на индустрию кино?

— В глобальном масштабе остановлены все съемки, перенесены крупные премьеры на осень. В местном кинотеатры закрыты, дистрибьюторы ждут, что будет дальше, да и те, кто работал в кинотеатрах, а их немало, тоже остались без работы.

— Что делать в сложившейся ситуации?

— Беречь себя и своих близких, слушать, что говорят врачи и политики. Не ходить по улицам без жесткой необходимости. Чем серьезнее мы будем это все воспринимать, тем быстрее все закончится.

— Как справляетесь с кризисом?

— Ищем варианты продаж в Интернете, все же последние годы платные, легальные интернет-платформы стали более популярны: людям проще заплатить небольшую сумму и получить качественный фильм с титрами или переводом, чем искать пиратский сайт, часто с рекламой, которая мешает смотреть, или плохим качеством контента. Надеюсь, что это хоть как-то поддержит нас и фирмы, подобные нашей, и мы сможем избежать увольнений людей.

— Видите ли какие-то положительные моменты?

— Я по жизни оптимист и даже в самой не хорошей ситуации найду плюсы.Вот и сейчас ищу, за что можно зацепиться, чтобы не скатиться в панику и депрессию. Близкие люди рядом, появилось чуть больше времени на общение. Можно посмотреть то, на что не хватало времени, но, если честно, то и сейчас его тоже не так много. Ведем переговоры, готовим материалы это то, что надо делать быстро, время играет важную роль.

Берегите себя и своих близких, пожалуйста. Нам всем очень непросто сейчас, но мы справимся и вернемся к обычной жизни обязательно!

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