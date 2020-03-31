Директор по развитию BestFilm Людмила Гостева: наши потери будут исчисляться десятками тысяч евро

— Как на вас повлиял кризис, связанный с распространением коронавируса?

— Мы предприятие, которое самое первое попало под ограничения в связи с вирусом. Кинотеатры закрылись первыми, причем практически во всех трех странах, где мы работаем, и произошло это мгновенно. Поскольку кино — это наша основная сфера деятельности, то мы пострадали очень и очень сильно. Прибыль и оборот упали до нулей, что логично: кинотеатры не работают, фильмы не показывают.

— Сколько денег потеряли?

— Пока сложно говорить о точных денежных потерях, мы ведь часто производим закупки фильмов за год-два до того, как они попадут на экраны. И вот сейчас у нас стоят на стопе проекты, которые в апреле должны были оказаться на экранах. Что с ними будет дальше, покажет время. Чем дольше кризис, тем меньше шансов, что "старые" фильмы попадут на экран, а это значит, что окупить затраты на них будет практически невозможно. Конечно, есть рынок VOD и TV прав, это пока чуть-чуть спасает ситуацию, но и бесплатных пиратских сайтов хватает, увы. В любом случае наши потери будут исчисляться десятками тысяч евро.

— Убьет ли это бизнес, если реально протянется до начала лета?

— Как показывает опыт Китая, бизнес это не убьет, но, пострадает он очень сильно. Сфера культуры и развлечений во все кризисы страдает первая и долго восстанавливается. Людям не до развлечений, когда нет работы и денег. Но мы пережили обвал рынка 2008 году, справились. Надеюсь, что и сейчас справимся.

— Увольняете ли людей?