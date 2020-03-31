Директор по развитию BestFilm Людмила Гостева: наши потери будут исчисляться десятками тысяч евро

— Нет, ни один человек не уволен и не отправлен в вынужденный отпуск. Пока стараемся переформатировать работу: плотно занимаемся реализацией смежных прав на кинопоказы (Интернет, ТВ), а это тоже требует определенных человеческих ресурсов.
— Как повлиял кризис на индустрию кино?
— В глобальном масштабе остановлены все съемки, перенесены крупные премьеры на осень. В местном — кинотеатры закрыты, дистрибьюторы ждут, что будет дальше, да и те, кто работал в кинотеатрах, а их немало, тоже остались без работы.
— Что делать в сложившейся ситуации?
— Беречь себя и своих близких, слушать, что говорят врачи и политики. Не ходить по улицам без жесткой необходимости. Чем серьезнее мы будем это все воспринимать, тем быстрее все закончится.
— Как справляетесь с кризисом?
— Ищем варианты продаж в Интернете, все же последние годы платные, легальные интернет-платформы стали более популярны: людям проще заплатить небольшую сумму и получить качественный фильм с титрами или переводом, чем искать пиратский сайт, часто с рекламой, которая мешает смотреть, или плохим качеством контента. Надеюсь, что это хоть как-то поддержит нас и фирмы, подобные нашей, и мы сможем избежать увольнений людей.
— Видите ли какие-то положительные моменты?
— Я по жизни оптимист и даже в самой не хорошей ситуации найду плюсы.Вот и сейчас ищу, за что можно зацепиться, чтобы не скатиться в панику и депрессию. Близкие люди рядом, появилось чуть больше времени на общение. Можно посмотреть то, на что не хватало времени, но, если честно, то и сейчас его тоже не так много. Ведем переговоры, готовим материалы — это то, что надо делать быстро, время играет важную роль.
Берегите себя и своих близких, пожалуйста. Нам всем очень непросто сейчас, но мы справимся и вернемся к обычной жизни обязательно!
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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