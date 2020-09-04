Ефремов написал стихотворение памяти погибшего Сергея Захарова
Актер Михаил Ефремов написал стихотворение, которое посвятил памяти водителя Сергея Захарова, погибшего по его вине.
Актер Михаил Ефремов написал стихотворение, которое посвятил памяти водителя Сергея Захарова, погибшего по его вине.
Свой литературный труд российский актер зачитал во время судебного заседания. Полностью его текст выглядит так.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, — только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем
Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет таких понятий —
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения,
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
Напомним, что вчера, 3 сентября, состоялся суд над устроившим ДТП актером. Обвинение запросило 11 лет колонии. Приговор суда будет оглашен 8 сентября. Подробности — ЗДЕСЬ.
Больше новостей про ДТП с участием Ефремова — ЗДЕСЬ.
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