Ефремов объяснил, почему поначалу признал вину в ДТП

Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить”, — сказал Ефремов. Актер добавил, что видео, на котором он вскоре после аварии признает, что находился за рулем, “смонтировано”.

“По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП”, — сказал Ефремов.

Актер пояснил, что его показания “не стоит брать всерьез”, так как он ничего не помнит, включая момент столкновения машин.

“Только у следователя в себя пришел”, — сказал он.

По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем “Лада”. Его водитель скончался в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов.

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