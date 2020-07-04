Эксклюзив RusDelfi: “Ульфсак мог стать голливудской звездой, если бы родился в Америке”. Партнер по фильму вспоминает легендарного актера

Сейчас Олег Штефанко проживает в Лос-Анджелесе, снимается в кино и на телевидении. А потому свой ответ он начал с того, что пояснил отличия кинематографа по обе стороны океана.

“Принципиальное отличие большого голливудского кино от нашего — это серьёзный долгоиграющий бизнес, который приносит десятилетиями огромные деньги. От этой позиции американские кинематографисты и “пляшут”. Это и подход к написанию сценария, и долгий подготовительный период и т.д. Чудес не бывает. Поэтому большие доходы требуют больших вложений”, — признался актер.

“Лембит был бы в США большой кинозвездой, если бы появился на свет где-нибудь в Чикаго или Бостоне. Он был талантлив, внутренне свободен и по-актёрски внутренне очень гибок. В жизни он абсолютно не соответствовал своим героям на экране. Он умел слушать, наблюдать за собеседниками и у него всегда была своя собственная позиция. Мне это очень нравилось!”, — добавил он.