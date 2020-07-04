Эксклюзив RusDelfi: “Ульфсак мог стать голливудской звездой, если бы родился в Америке”. Партнер по фильму вспоминает легендарного актера
Сегодня исполняется 73 года со дня рождения прекрасного эстонского актера Лембита Ульфсака, любимого и несколькими поколениями русскоязычных зрителей, и партнерами по съемочной площадке. Один из них — исполнитель роли капитана Манглса в фильме “В поисках капитана Гранта”, агента КГБ Стаса Сиянко в фильме Роберта де Ниро “Ложное искушение” и десятков других ролей — Олег Штефанко специально для RusDelfi рассказал, чем экранный Ульфсак отличался от того, каким он был в жизни.
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